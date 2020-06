Gallos Blancos confirman que se mantendrán en Querétaro; Alex Diego es nuevo entrenador

La nueva directiva de los Gallos Blancos del Querétaro negó la posibilidad de convertirse en Potros del Atlante, como se rumoró en días anteriores.

En conferencia de prensa virtual, Gabriel Solares, nuevo dueño del certificado de los queretanos explicó la situación del equipo.

“La ciudad de Querétaro es una ciudad exponencial, hoy la institución va en crecimiento y la realidad es por todos conocidos que los Gallos son de Querétaro, los colores y la tradición no se compran este equipo no se puede mover, es importante decir que todo lo que haremos es para continuar con este equipo por mucho tiempo pero sin la afición no podemos, necesitamos que toda su gente esté con su equipo”, afirmó.

🗣 | La Directiva del club confirmó la llegada del profesor, Álex Diego, como nuevo técnico del equipo.#SiempreGallos pic.twitter.com/RsrQLTpcO5 — Club_Queretaro (@Club_Queretaro) June 12, 2020

El nuevo Presidente Deportivo, Manuel Velarde, confirmó que Alex Diego será el nuevo entrenador de Gallos Blancos y Carla Rossi será la encargada de dirigir al equipo Femenil.

“(Alex Diego) Sí está confirmado, la próxima semana lo estaremos presentando con su cuerpo técnico, tendrán que pasar las medidas sanitarias y viajar a Querétaro (…) Carla Rossi también es un hecho”.

El horario de los partidos de Gallos será analizado y hablado con las televisoras que transmiten al equipo, pero también tomarán en cuenta lo que diga la afición para determinar una decisión, “Ya no hay horarios fijos en la Liga MX, tenemos que sentarnos con las televisoras para ver que pasa y escuchar a la afición que es lo que quiere y hablar con la Federación”, dijo.