La Fórmula 1 cancela tres carreras más de la temporada 2020

La Fórmula 1 sigue perfilando su calendario para el inminente Mundial 2020 y este viernes ha descartado cualquier opción de celebrar este año los Grandes Premios de Japón, Singapur y Azerbaiyán.

A principios de este mes se anunciaron las ocho primeras carreras de un calendario revisado para la temporada, todas ellas en Europa y comenzando con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring el primer fin de semana de julio.

"Desde entonces, la F1 ha seguido trabajando duro para finalizar el calendario restante de la temporada y confía en tener entre 15 y 18 carreras para cuando la temporada concluya en Abu Dabi a mediados de diciembre. Esperamos publicar un nuevo calendario antes de que comience la temporada en Austria", explicó la F1 en un comunicado.

De momento, ya es seguro que la pandemia impedirá correr en Japón, Singapur y Azerbaiyán. "Estas decisiones se han tomado debido a los diferentes desafíos a los que se enfrentaban nuestros promotores en esos países. En Singapur y Azerbaiyán, los largos plazos de entrega necesarios para construir los circuitos urbanos hacen que sea imposible albergar los eventos y en Japón, las restricciones de viaje en curso también han llevado a la decisión de cancelar la carrera", señaló la competición.

