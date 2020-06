La Premier League reconoce a Raúl Jiménez

Un día como hoy, pero de 2018, Raúl Jiménez llegó con el Wolverhampton, equipo que un año después lo compró, gracias a sus buenas actuaciones dentro del terreno de juego. Esta fecha no la dejó pasar por desapercibido la Premier League, pues a través de sus redes sociales, reconoció al atacante mexicano.

"¡Fuerza, ritmo, astucia! En este día pero de 2018, Raúl Jiménez firmó el préstamos para los Wolves", publicó a través de su cuenta de Twitter, recordando los mejores goles de Jiménez.

“Strength, pace, guile!” 🇲🇽💪#OnThisDay in 2018 @Raul_Jimenez9 signed on loan for @Wolves pic.twitter.com/HO6sEIerGz

— Premier League (@premierleague) June 12, 2020