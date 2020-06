'Mazatlán no es una plaza futbolera': Julio César Chávez

Julio César Chávez fue sincero y dijo que la ciudad de Mazatlán “no es una plaza futbolera” y duda que el nuevo estadio se llene ya que la gente de ese lugar es más aficionada al beisbol y boxeo.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. No se que tan difícil vaya a ser que el nuevo equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada al futbol”, expresó Chávez al diario Esto.

Afirmó que la ciudad más “futbolera” de Sinaloa es Culiacán y que en los últimos meses a pesar de que tenían como entrenador a Diego Armando Maradona, su estadio nada más se llenaba cuando América o Chivas los visitaban.

“Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol. Solamente se llenaba el estadio cuando jugaba el América o el Guadalajara, no creas que a reventar. Con lo de Maradona sí hubo un poquito más de audiencia”, finalizó.

