Javier Aguirre acepta que 'estamos en problemas'

Entre el Leganés y el Barcelona hay 38 puntos de diferencia. Se enfrentan el primer lugar de la Liga de España contra el penúltimo.

Javier Aguirre lo sabe y lo acepta: "Estamos en problemas".

A pesar de todo, el entrenador del CD Leganés afirma que el plan en su visita al Campo Nou es "salir a ganar".

Y deja de lado los discursos "motivacionales, esto es de juego. Hay que ganar y sin pretextos. Este equipo perdió 7 de 9 (juegos) al inicio, y luego perdió dos jugadores (Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite) que eran el 70 por ciento de los goles. Acepté estos dos conceptos, estoy feliz en este equipo y nos salvaremos desde la humildad", opinó.

Leganés tiene 23 puntos, está a tres de zona de salvación, pero el Vasco no pone cifras concretas para salvarse. "Aquí no mencioné 42 puntos, por el déficit inicial. Este equipo se salvó con 35-36 puntos, en esos puntos puede estar la permanencia. No hago cuentas, sé que igual con menos puntos se puede, estamos trabajando en ello".

El cuadro de Madrid viene de ser derrotado 1-2 ante el Valladolid, pero el mexicano salió contento del juego por el accionar de su equipo. "Tuvimos el 70 por ciento del balón y tiramos 14 centros, contra el Barça será muy difícil hacerlo. La táctica del Valladolid fue marcar en el minuto 1 y tirar luego dos veces a puerta. El resultado es un desastre, no hay forma de defender una derrota. Pero hicimos lo que debíamos hacer".

