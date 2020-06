'Mi físico me permitió tener entrevistas': Vanessa Huppenkothen

La conductora Vanessa Huppenkothen aceptó que su físico y belleza le abrieron las puertas en los medios de comunicación y le facilitaron entrevistas especiales con los mejores deportistas del momento.

"Tengo que aceptarlo, el físico me abrió las puertas, me permitió tener unas entrevistas, ¿por qué no?. Pero yo siempre me manejé con mucho respeto, esa parte fue muy cuidada para después demostrar que sabes a base de golpes y mucha preparación”, reveló en una entrevista en el canal de YouTube de Javier Alarcón.

Dijo que a pesar de ello ha demostrado a lo largo de los años que tiene la capacidad para estar en la fuente deportiva y aprecia que la gente lo pueda comprobar.

“Llevo ya casi 14 años en esto y el mantenerme y estar hoy presente y seguir en mi carrera y deportes no es nada más por el físico, porque la gente se da cuenta cuando estás al aire y cuando estás haciendo un noticiero, o sabes o no sabes".

También habló del supuesto acoso sexual que sufrió por parte del mismo Alarcón y que eso pudo haber originado su salida de Televisa.

“Siempre me trataste con mucho respeto, me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas o por lo menos nunca caché tus ojos ahí".

Mira le entrevista completa:

Hoy es el turno de la gran @vanehupp #EntreCamaradas a las 9 pm en YouTube ¿No conoces su historia? Ahí nos vemos… pic.twitter.com/aYn3pHmgd6 — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) June 14, 2020

