Miguel Herrera asegura que Renato Ibarra no entrenó con el América

Miguel Herrera negó que Renato Ibarra se haya presentado en la vuelta a las prácticas en el América. El técnico de las Águilas, recientemente renovado, negó que el ecuatoriano haya tomado parte en los entrenamientos del equipo, además de que todavía no sabe qué vaya a pasar con su situación en el equipo.

"No sé qué haya pasado con él. No sé si va a entrenar, no sé si va a estar con nosotros…", dijo en entrevista a W Deportes. Herrera asegura que "no entrenó, no llegó, y quien diga lo contrario está mintiendo".

Pero ¿cuál es la situación del atacante el América, después de que estuvo inmerso en el escándalo al haber goleado a su pareja, lo que lo llevó hasta el reclusorio? "El Piojo" está a la expectativa: "No tomo las decisiones sobre los valores del club. Yo voy a acatar órdenes. Renato no está con nosotros. Fue una mentira decir que entrenó. La directiva no ha decidido eso y no es una decisión que pase por mí. Creo que cuando las personas se equivocan tienen que sufrir consecuencias Con los niños (los Sub 17) que tomaron un video (bailando burlándose de protestas feministas) se tomó un curso, se les multó, vino gente de una institución a hablar sobre valores a todo el club, valores que representan a la empresa dueña del equipo (Televisa), eso al final no está en duda. La decisión final la tomará la directiva".

El técnico no puede ir más a fondo en ese tema: "Hay gente que está encima de mí a ese respecto… Obedezco las órdenes que da el club, somos empleados y obedecemos órdenes. Las decisiones que corran por mi cuenta, las tomaré cuando se me pregunte…".

Aclaró: "Todos repudiamos la violencia… Reitero, todos tenemos que repudiar las acciones". Señaló que desde el incidente, no ha hablado con Ibarra: "Cuando me digan que hable con él, lo haré. Desde que sucedió el tema nos dijeron: no se metan, ustedes están aparte. Tenemos que repudiar las agresiones y mucho más contra las mujeres… No se deben tener estas acciones, podemos tener diferencias pero las agresiones no están contempladas en ningún momento", refirió el estratega.

