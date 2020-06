Chucky Lozano y Gattuso resuelven diferencias

El desencuentro entre Hirving Lozano y Gennaro Gattuso parece que llegó a su fin. De acuerdo a reportes de la radio oficial del Napoli las cosas se aclararon entre el futbolista mexicano y el técnico italiano.

El lunes se reportó que Gattuso echó al Chucky Lozano del entrenamiento por no poner suficiente esfuerzo. “Lozano, ¡que tormenta! Gattuso lo echa. El mexicano sin ganas, alejado por el técnico. Ya había sucedido con Allan”, así lo dio a conocer el diario italiano Corriere dello Sport.

Este hecho se dio mientras el equipo napolitano se prepara para jugar el miércoles la final de la Copa de Italia, ante la Juventus. Sin embargo, Gennaro considera que estas situaciones son cosas de futbol. "No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100% no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). No hay rencor y hoy es un nuevo día", declaró para RAI.

Chucky no la está pasando bien desde que Gattuso llegó al banquillo, en lugar de Carlo Ancelotti en diciembre de 2018, ya que sólo ha jugado 136 minutos de mil 440 posibles.

El Napoli regresó a la actividad el pasado sábado al disputar la semifinal de la Copa, en la que igualó a un gol con el Inter de Milán, pero calificó debido al marcador global (2-1). Sin embargo, pese a tener cinco cambios, Gattuso no consideró al Chucky Lozano.

Debido a la falta de actividad, el mexicano saldría en el próximo mercado de fichajes. Algunas opciones son el Everton, que ahora dirige Ancelotti, y también han sonado el Parma.

