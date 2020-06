Terrible choque entre compañeros en el Manchester City vs Arsenal

Momentos de drama se vivieron en el duelo de la Liga Premier de Inglaterra entre el Manchester City y Arsenal.

Al minuto 80, con el marcador 2-0 a favor de los Citizens, se suscitó un terrible choque entre los compañeros Ederson y Eric García.

Arsenal intentaba armar un ataque con un despeje pero en la carrera por el balón el arquero brasileño salió precipitadamente y en su intento por despejarlo arrolló a su compañero García que quedó tendido en el campo inconsciente.

De inmediato entraron las atenciones médicas para retirarlo del campo y atenderlo.

Al final del partido el entrenador Pep Guardiola dijo que su jugador estaba consciente pero que lo mejor era esperar su evolución en las próximas horas.

PEP 💬 We are a little bit concerned (about Eric Garcia). He responded quite well but have to wait for the next hours.

He's conscious, which is a good sign but he's going to make an extra test in hospital.

🔵 #ManCity pic.twitter.com/e5MQDgPo2f

— Manchester City (@ManCity) June 17, 2020