'Estoy dejando huella en el squash mexicano': Leonel Cárdenas

Por primera vez en la historia, un jugador mexicano fue condecorado como el Mejor Jugador del Año por la Asociación Profesional de Squash (PSA, por sus siglas en inglés). Se trata del joven de apenas 20 años de edad, Leonel Cárdenas, originario de la Ciudad de México quien quiere seguir escalando en este deporte hasta convertirse en el numero uno del mundo.

Cortesía Leonel Cárdenas

¿Cómo te sientes de haber sido el mejor jugador de la temporada 2019-20?

— Muy contento, honrado y muy feliz con todo mi equipo. Es la primera vez que nominan a un mexicano y gana este reconocimiento. Siento que es un hecho histórico y por lo menos ya estoy dejando una huella en el squash mexicano.

Es un apasionado del squash. / Cortesía Leonel Cárdenas

¿Cuáles fueron tus méritos este año para ser acreedor a dicho nombramiento?

— Jugué seis torneos esta temporada 2019-20 de los cuales gané dos (Kelowna Open y Securian Open) y llegué a tres finales (Saskatoon Boast Open, Oregon Open y Manitoba Open). Uno de ellos no fue lo que esperábamos, pero bueno, así es la vida del atleta, hay victorias y derrotas.

Cortesía Leonel Cárdenas

¿Se completó la temporada o quedó en pausa por la pandemia de la Covid-19?

— Está en pausa, no se está moviendo nada, no hay torneos y la verdad no sabemos cuando podamos regresar. La cuestión es que el squash es un deporte en el que los jugadores tenemos que viajar mucho y pues es un verdadero show que nos admitan en otros países en estos momentos.

Cortesía Leonel Cárdenas

¿Te dieron alguna compensación económica o se trata solo del nombramiento?

— Nada más en un nombramiento. Es la primera vez que recibo algo así pero yo supongo que si no estuviéramos en esta situación, en este problema mundial, tal vez la PSA me hubieran invitado a recibir el trofeo como normalmente lo hacen, pero bueno, aún así estoy contento de habérmelo llevado en las circunstancias que hayan sido.

Cortesía Leonel Cárdenas

¿Desde cuando perteneces a la Asociación Profesional de Squash?

— Llevo cuatro años (desde mayo de 2016) jugando profesionalmente y a la fecha sumo ocho títulos en 14 finales disputadas. He jugado 101 partidos, ganado 74 y perdido 27.

“Como jugador me inspira mucho jugar para la gente, que me apoyen, que estén ahí contigo. Si no se diera el caso por la pandemia el deporte cambiaría mucho”, Leonel Cárdenas

¿Por qué decidiste hacerte profesional del squash?

— Todo fue gracias a mi papá. Desde pequeño me llevaba a verlo jugar. Jugaba en un club y recuerdo que en el momento en que escuché la pelota, vi la cancha, me gustó. Creo que desde pequeño mi papá sentía que yo iba a ser squashista y dio la casualidad que a mi me gustó demasiado este deporte.

¿Dónde te entrenas?

— Como mi papá vio que tenía potencial para ser jugador y siempre he tenido su apoyo, tengo canchas en mi casa. Entonces yo entreno ahí. Cuando tengo que hacer trabajo físico voy a algún gimnasio o salgo a correr pero generalmente estoy en mi casa.

¿A quién admiras en este deporte?

— Hay un jugador que actualmente es el número uno del mundo que se llama Mohamed ElShorbagy, es egipcio. Me gusta mucho la forma en que juega y el hambre que tiene para seguir siendo número uno del mundo.

¿Te gustaría ser número uno del mundo?

— Claro, como cualquier deportista creo que tenemos que tirarle a lo grande. Yo pienso y sueño en grande y sí, algún día me gustaría serlo.

8

Títulos ha conseguido Cárdenas Mora desde que está en la PSA

101

Partidos ha disputado Leonel de los cuales ha ganado 74 y perdido 27

20

Años de edad tiene el jugador originario de la Ciudad de México

