Federico Viñas alaba a Oribe Peralta: "no creo ser el mejor 24 de la historia"

Con 21 años de edad, y con diez meses defendiendo los colores azulcremas, Federico Viñas ya es considerado como "el mejor 24 de la historia", al menos así lo señaló América cuando anunció la compra definitiva del uruguayo; sin embargo, el juvenil no cree contar aún con esa etiqueta, asegurando que Oribe Peralta es mejor, dado a la historia que tiene con el club.

"Le agradezco a todos los que me dicen, pero no creo ser el mejor 24 de la historia. Oribe Peralta es un crack, tiene mucha trayectoria y él ha ganado campeonatos y muchos títulos, yo aún no los he ganado. Pero buscaré sacar mi mejor versión”, señaló en conferencia de prensa virtual.

Actualmente Viñas no piensa en Europa, ya que se enfoca totalmente en el América, equipo al que espera responderle la confianza dentro del terreno de juego. "Estoy muy feliz acá. Todo jugador busca dar ese salto, pero me enfoco día a día acá, es una institución grande, de las más grandes en México. Europa algún día llegará”.

Las buenas actuaciones de Federico dentro del campo, lo han puesto como una de las grandes promesas de Uruguay, aunque el atacante no cree que pueda superar a nivel Selección lo hecho por Luis Suárez y Edinson Cavani.

"Es un halago que pueda ser el sucesor de Suárez y Cavani, pero hay mucho delantero de gran nivel. Yo trato de hacer lo mío, no sé si se vaya a dar como ellos, porque son unos cracks y están haciendo mucho”.

EN CONTRA DE 'MINI TORNEO' PREVIO

Federico Viñas se mostró en contra de un posible 'mini torneo' previo al arranque del Apertura 2020. "No es la mejor forma, porque apenas arrancando y hay que acostumbrarse a todo de nuevo. Yo creo que sería demasiado arriesgado, se arriesga el físico. No sería bueno”, concluyó.

