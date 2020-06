Novak Djokovic reta a LeBron James... ¡él responde!

Novak Djokovic, número uno del mundo, mostró su habilidad con un balón de basquetbol, retando a LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers. "¿Estoy listo para un uno contra uno, LeBron?", escribió el tenista serbio en sus redes sociales.

Ante dicho video, el histórico basquetbolista de la NBA respondió: "Creo que sí. Seguidor de ese hermoso disparo, amigo".

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! 💪🏾🙏🏾👑 https://t.co/fMUocbVMRL

— LeBron James (@KingJames) June 20, 2020