Hamilton creará una comisión para fomentar la diversidad racial en el automovilismo

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton (Mercedes), anunció que creará The Hamilton Commission, una nueva comisión destinada a fomentar la diversidad racial y multicultural en el automovilismo.

"He estado luchando contra el estigma del racismo a lo largo de mi carrera como piloto: desde niños que me tiraban cosas mientras entrenaba en los karts hasta aficionados que se burlaban de mí en un Gran Premio de 2007, una de mis primeras carreras de Fórmula 1", explicó Hamilton en una entrevista al periódico británico The Sunday Times.

El anuncio de Hamilton se produce en medio de las protestas mundiales 'Black Lives Matter', tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis. "Estoy acostumbrado a ser una de las pocas personas de color en mis equipos y estoy acostumbrado a la idea de que nadie hablará de racismo, porque nadie personalmente siente o entiende mi experiencia. La mayoría de las veces, ni siquiera lo ven y si lo hacen, dejan que su miedo a decir algo incorrecto se interponga en el camino", indicó.

"A pesar de mi éxito en el deporte, persisten las barreras institucionales que han mantenido a la Fórmula 1 altamente exclusiva. No soy suficiente, ni aunque hubiese otro empleado negro, como ejemplo significativo de progreso. Miles de personas están contratadas en esta industria y este grupo necesita ser más representativo de la sociedad", apuntó.

Así, el hexacampeón mundial creó The Hamilton Commission junto a la Real Academia de Ingeniería británica, una unión que se dedicará a "explorar cómo se puede utilizar el automovilismo como vehículo para involucrar a más jóvenes negros en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" para emplearlos en los equipos de Fórmula 1 o en otros sectores.

"El tiempo para los lugares comunes y los gestos simbólicos ha terminado. Espero que la comisión permita un cambio real, tangible y medible. Cuando mire 20 años atrás, querré ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage se ha vuelto tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos", concluyó.

