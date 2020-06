The Undertaker se retira de los cuadriláteros

Parece que la carrera The Undertaker llegó a su fin, después de que reconociera, en el último capítulo de su documental The Last Ride, que ya no tiene la urgencia de regresar a un cuadrilátero.

"Si existe un final perfecto para una carrera, fue ese (su última lucha contra AJ Styles en WrestleMania 36). Si existiera un predicamento en el que Vince me necesitara y me pidiera volver, debería considerarlo, nunca digas nunca, pero en este punto de mi carrera ya no siento la urgencia de volver al cuadrilátero. Esta vez, como decimos en Texas, 'es momento de que el vaquero cabalgue hacia la puesta de sol’”, declaró.

El luchador de 55 años señaló que el documental le abrió los ojos para no juzgarse tan duramente. "No hay nada más para mí por conquistar, es momento de que las nuevas generaciones tomen el gran papel en la compañía. Este documental me ha abierto los ojos, me ayudó en cierto modo a no juzgarme tan duramente por mis últimas luchas, esto me ha permitido mostrarle al mundo ese Undertaker que muchos quisieron ver por décadas y que yo no permití por la naturaleza de mi personaje”, comentó.

Mark Calaway, mejor conocido como The Undertaker, se abrió como nunca en los cinco capítulos que duró The Last Ride y que fue transmitido por WWE Network. Con estas declaraciones estaría llegando a su fin una carrera de 30 años en la WWE.