Así fue la polémica fiesta de Djokovic en la que se pudo contagiar de coronavirus

El tenista Novak Djokovic compartió este martes que dio positivo por coronavirus. El serbio está en el ojo del huracán debido a que organizó el Adria Tour y en especial por irse de fiesta en medio de la pandemia.

Novak Djokovic confirma que dio positivo por Covid-19

Debido a su anuncio resurgió el video de la fiesta en la que no se respetó la sana distancia y en la que también estuvieron presentes Dominic Thiem, Alexander Zverev y Grigor Dimitrrov.

El torneo recibió críticas por jugarse sin las debidas medidas sanitarias y ante cuatro mil personas. La mayoría de ellas no usó cubrebocas ni mantuvo su distanciamiento social.

Novak Djokovic has COVID-19. 5 other facts about Djokovic are:

– He hosted a tennis tournament with no distancing protocols

– Threw a massive after tourney party

– He's an anti-vaxxer

– His wife Jelena shared a 5G conspiracy video

– He's a selfish idiotpic.twitter.com/OqAeHKvNNC

