Nick Kyrgios lanza dura crítica a Novak Djokovic

Uno de los más férreos rivales de Novak Djokovic en la cancha, Nick Kyrgios, lanzó una dura crítica al serbio tras darse a conocer qie varios jugadores contrajeron el virus de la Covid-19 en el torneo Adria Tour, entre ellos el mismo “Nole”.

El número 40 del mundo escribió en su cuenta de twitter que lo hecho por Djokovic se “lleva el pastel” en cuanto a conductas “estúpidas” e “irresponsables”.

“Mis oraciones para todos los jugadores que han contraído el COVID-19. No me culpen por lo que pude haber hecho que haya sido ‘irresponsable’ o calificado como ‘estupidez’. Esto es el colmo (o ‘se lleva el pastel’)”, escribió Kyrgios. Previamente, había citado la noticia del positivo del serbio y había expresado: ‘Oh, boy’.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020