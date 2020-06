Kun Agüero es operado con éxito de la rodilla

El delantero del Manchester City Sergio Agüero se operó la rodilla izquierda en Barcelona y afirmó que “todo salió bien”, aunque no quedó establecido si el argentino podrá volver a jugar esta temporada.

Agüero, goleador histórico del club inglés, salió rengueante al final del primer tiempo del partido que el City le ganó 5-0 a Burnley por la Premier League el pasado lunes.

El “Kun” difundió una foto y un mensaje en Twitter tras la cirugía realizada por el doctor Ramón Cugar.

“Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación”, dijo el delantero de 32 años. “Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo”.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020