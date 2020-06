Levanta la mano Mohamed para dirigir al Tricolor

Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey, piensa en su futuro como técnico, en el cual está dirigir a la Selección mexicana o a la argentina.

Externó su deseo de estar al mando de alguna de las dos selecciones en el Mundial del 2026 en caso de que Gerardo Martino no siga en el proceso.

"Me gustaría dirigir a la Selección argentina o a la Selección mexicana. Si el'Tata' Martino no sigue, sería un objetivo", dijo a Mitre Deportes.

Mohamed dijo que tiene muchas ganas de entrenar a Lionel Messi con la Albiceleste en un futuro, dijo que "no siento que sea difícil dirigir a Messi. Me gustaría dirigirlo".

El logro más reciente de Rayados fue el campeonato con América en el Apertura 2019, pero a nivel mundial se habló sobre el duelo que tuvieron contra Liverpool.

"Con Monterrey le hicimos un partidazo al Liverpool, preparé mucho ese partido".

En cuanto a dirigir en el futbol argentino, comentó que aún no lo tiene la intención. Además opinó sobre Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate.

"Ahora no me dan ganas de volver al fútbol argentino, hay muchas cosas por cambiar.Gallardo está en la élite porque se reinventa todo el tiempo. Me encantaría verlo en Europa", dijo.

