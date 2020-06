Kun Agüero se emociona con escena The Last of Us Part II

Desde que se decretó el confinamiento por la pandemia del coronavirus, la actividad pública de Sergio Agüero como videojugador ha crecido. El argentino ha transmitido los diversos juegos con los que ha interactuado y el último que se suma a la lista es The Last of Us Part II, con el que se emocionó con una escena en particular.

El Kun Agüero realizó un streaming en la parte en la que Ellie, el personaje principal, se besa con una mujer, lo que hizo reaccionar al futbolista.

“Se viene, se viene. Ahí está señores a tomar por culo. Se vino, se vino”, dijo el jugador del Manchester City mientras veía el beso.

Aunque después se sorprendió porque parecía que se vería una escena de sexo y le podrían bajar la transmisión, cosa que al final no pasó.

The Last of US Part II es una de las grandes exclusivas de PlayStation 4, es la secuela del juego que salió publicado en 2013, por lo que era esperado por los jugadores de la consola de Sony.

Sergio Agüero se está recuperando después de que el miércoles fuera operado de una lesión en la rodilla. El Manchester City no especificó su tiempo de recuperación.

