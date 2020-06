Vince Carter se retira tras 22 años en la NBA

Vince Carter confirmó su retiro del basquetbol al anunciar el jueves en su podcast que su carrera de 22 años en la NBA ha llegado a su fin.

¿Cómo se jugará la Copa por México?, torneo previo al inicio de la Liga MX

Australia y Nueva Zelanda albergarán el Mundial Femenil 2023

El anuncio era una formalidad. Carter, de 43 años de edad, había dicho reiteradas veces durante esta temporada que la misma iba a ser su última en la NBA. Sus 22 campañas representan un récord en la liga, convirtiéndose en el primer jugador de la NBA que compitió en cuatro décadas distintas.

Carter participó en mil 541 partidos de la NBA, quedando sólo por detrás de Robert Parish (1,611) y Kareem Abdul-Jabbar (1,560) en la lista histórica.

22 seasons in the making. Happy retirement, @mrvincecarter15 !

Inició su carrera con Toronto, luego con Nueva Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento y cumplió sus últimas dos temporadas con Atlanta.

La primera temporada de Carter fue la de 1998-99, abreviada a 50 partidos por un conflicto laboral. La última fue acortada por la pandemia de coronavirus, y los Hawks no forman parte de los 22 equipos que irán al complejo de Disney cerca de Orlando, Florida, el próximo mes para la reanudación de la actividad.

“Es una situación singular para mí porque me tocó debutar en la liga en una temporada abreviada y me despido de la liga en una temporada abreviada", dijo Carter en el podcast “Winging It”. “Es algo único”.

Celebrate @mrvincecarter15's high-flying career with where it all began… his @Raptors #NBAMixtape! #H15TORY pic.twitter.com/Gk2GV6bNz4

— NBA (@NBA) June 25, 2020