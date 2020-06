“En México nos asustamos de que un niño pueda debutar": Diego Lainez

Diego Lainez, uno de los jugadores jóvenes más prometedores de México señaló que en el país tenemos miedo de que un niño pueda debutar en liga MX.

En entrevista con Marco Claro, el juvenil explicó como fue su debut en el América.

“Yo igual debuté muy chico, igual me tocó eso, y siempre que me han dado minutos lo hago de mejor manera, en México hay mucho talento, tuve suerte, y pueden salir mucho más jugadores; en nuestro país nos asustamos mucho porque un niño pueda debutar".

El atacante también habló de los procesos que existen entre los jugadores que se van a Europa

"Son procesos, siento que todos lo queremos rápido, pero nos olvidamos que es un proceso, la edad tiene que ver un poco. Guido (Rodríguez), Chucky (Lozano) tienen talento, no todo es rápido, allá se desesperan un poco pero mientras no se deje de pelear será lo importante para mostrar nuestro nivel. Sí apostaron por nosotros es porque tenemos talento, todo es cuestión de seguir peleando", agregó.

"Creo que es positivo o, estás en un futbol competitivo, estoy elevando mi nivel y no estoy en un nivel de comodidad. Nadie estuvo en mi lugar y creo que fue una decisión buena, los rivales te ayudan a incrementar tu nivel y lo mejor es lo que viene", finalizó