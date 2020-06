Renato Ibarra: "Estoy arrepentido y quiero pedir una segunda oportunidad"

Renato Ibarra habló por primera ocasión, tras la polémica legal en la que se vio envuelto por presunta agresión física y verbal a su pareja, Lucely Chalá. El futbolista ecuatoriano se mostró arrepentido y pidió una segunda oportunidad, además de asegurar que trabajará para que los derechos de las mujeres sean respetados.

"Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, a todo el público en general. Si no lo he hecho antes, es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir. Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, donde hubo una discusión verbal, más no una reacción física", mencionó Ibarra.

"Estoy totalmente arrepentido de lo que sucedió ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. No he sido un tipo violento, voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona, voy a trabajar en pro de las mujeres, para que sus derechos sean respetados", concluyó al ecuatoriano.

🎙 @RenatoIbarraM da un mensaje: "Ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pasó esa noche, fue una discusión verbal, nunca una agresión. Estoy arrepentido". "Pido, de corazón, una segunda oportunidad". pic.twitter.com/2pqpEIecoj — PressPort (@PressPortmx) June 26, 2020

Cabe recordar que Renato estuvo detenido el pasado marzo, luego de la denuncia que su pareja sentimental levantó en contra de él, misma que días después, le otorgó el perdón, con el que Ibarra fue puesto en libertad; sin embargo, le costó el puesto con las Águilas del América, equipo con el que se había vuelto un referente.

