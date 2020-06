Ringo Starr celebra título del Liverpool en la Premier League

Ringo Starr, quien fue baterista de la reconocida banda The Beatles, no dejó pasar la oportunidad de celebrar el título que consiguió el Liverpool en la Premier League, luego de 30 años de sequía sin ser campeones en Inglaterra.

"Felicidades, Liverpool. Número uno, te mando paz y amor", escribió el famoso músico mediante sus redes sociales.

Congratulations Liverpool number one I send you peace and love. 😎✌️🌟💖🎵🎶🍒🙏☮️ pic.twitter.com/RESqHTbWl1

