Presentan al Atlético Morelia, encabezado por José Luis Higuera

Se presentó el nuevo proyecto de futbol en Michoacán, con la bienvenida al Atlético Morelia.

José Luis Higuera, exdirectivo del Guadalajara, será el nuevo presidente del cuadro purépecha –al menos por un año–, y Ricardo Valiño continuará como entrenador del plantel, mismo del que estaba Zacatepec.

"Quiero que todo el mundo entienda que los equipos que se mudan son sin identidad. Lo que tenían aquí es una gran plaza pero los empresarios que estaban no eran michoacanos. Las grandes empresas son institucionales, no personales. El equipo no se va a ir", dijo Higuera, en una conferencia en las inmediaciones del estadio Morelos.

El directivo estuvo acompañado por Carlos Herrera, secretario de Gobierno de Michoacán, y los empresarios Gabriel Villaseñor y Luis Miguel Rodríguez.

Higuera explicó que la administración se divide en dos. Un 50 por ciento por un grupo de empresarios locales y la otra mitad por otro sector que él encabeza. "Se firma un compromiso de arraigo con el Gobierno [de Michoacán]".

Tanto Higuera como Herrera aseguraron que las autoridades no invirtieron para el regreso, simplemente será "un anunciante más con descuentos"; el Gobierno pone a disposición el estadio y las instalaciones de entrenamiento.

También buscarán la posibilidad de generar "acciones del club para los aficionados, pero es algo difícil, estamos analizando todos esos temas. Es muy importante nuestro aficionado", dijo José Luis.

El Atlético Morelia portará los mismos colores y también presentaron sus redes sociales, en los cuales se aprecia el nuevo logo. Quieren agendar sus partidos como local los sábados a las 4 o 5 de la tarde.

"Es un equipo de Ascenso, eso puede ser menos para ustedes, pero es un equipo competitivo, como lo fue el Zacatepec", con la promesa de retornar a Michoacán a la Primera División.

