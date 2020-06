Edson Álvarez asegura que ya no tiene pretextos para no triunfar con el Ajax

Tras una autocrítica a fondo durante la pausa deportiva, el mexicano Edson Álvarez confesó los malos momentos que vivió en su primer año en Europa, con el Ajax. La tristeza por estar lejos de su familia, la soledad y la difícil adaptación quedaron atrás, aseguró.

"Ya un año, pasó muy rápido, fue un año con cosas buenas y no tan buenas en lo deportivo y fuera de la cancha. Tuve partidos buenos, hice dos goles importantes, pero el tema de mi familia me afectó mucho, me siento feliz y con toda la energía".

"Claro que llegué con miedo, como todo jugador nuevo, mis compañeros argentinos me ayudaron por la cuestión del idioma, es más fácil acercarte a ellos y preguntar las cosas. Después fui entendiendo el sistema", comentó Álvarez en una entrevista difundida por su club.

Sobre las diferencias en el trabajo del balompié holandés y el mexicano, con el América, el defensa tricolor, explicó que son "totalmente diferentes en intensidad, es correr, en México tenías más tiempo de recuperación, acá es intensidad al cien por ciento, con el día con día me voy adaptando".

De igual manera, Edson hizo mención de los momentos que quedó relegado a la suplencia, cuando acarreaba buenas actuaciones con el conjunto de Amsterdam.

"Cuando llegué, me sentí bien, al ritmo del equipo, jugué partidos importantes, pero vienen decisiones que no me corresponden -son del técnico Erik ten Hag- y dejé de jugar, pierdes mucho ritmo, pero pienso en dejar todo lo malo atrás, estoy muy contento y convencido que puede ser una gran temporada para mí.

"Son decisiones técnicas, trataba de entrenar con lo mejor de mí, me faltaba la motivación de mi familia, es importante, pero todo eso hay que dejarlo atrás, ya sé lo que es estar aquí, es un año importante, porque puedo dar más, ése es mi objetivo".

En su estadía en Europa, el zaguero mexicano suma 12 partidos en la Eredivisie (557 minutos), seis en UEFA Champions League (376’ y un gol), tres en la Copa de Holanda (261’), uno de clasificación a ‘Champions’ (89’ y un gol) y uno en Europa League (67’).

Sin embargo, el futbolista de 22 años recalcó la importancia de estar cerca de su familia, aunque no ha sido posible por las leyes neerlandesas que impiden, por el momento, a su pareja residir en suelo holandés, y en consecuencia, la distancia con su hija pequeña; ambas viven en Londres, Inglaterra.

"En mi vida personal fue difícil no estar con mi novia y mi hija, era llegar a la casa, sólo, con el frío. Complicado. Pero son cosas que suceden en la vida, ella -su pareja- estuvo acá y pude estar en el nacimiento de mi hija, fue en el partido contra Chelsea, en la noche nació, increíble, fue el día más feliz de mi vida", agregó.

"Quiero quedarme con esos momentos buenos… El primer año siempre es difícil para todos por la adaptación, pero este año no hay pretexto, quiero quedarme con todo".

Finalmente, el ex del América relató sobre cómo pasó el aislamiento, por la pandemia de coronavirus, y lamentó que el campeonato holandés concluyera sin campeón, cuando el Ajax se perfilaba a coronarse.

"Es una situación que cambió al mundo, son sólo al futbol, es entendible [la cancelación del torneo], es importante cuidarte porque antes que futbolista eres un ser humano. Quedaron las ganas de levantar el título, porque se iba en ese camino. Pasé un buen tiempo en México con mi familia, en casa por la situación, vengo renovado, trabajando a doble sesión y dispuesto a hacer las cosas lo mejor posible, descuidé mi alimentación, mi descanso, pero ya me siento bien".

Edson comenzará la semana con una charla con su entrenador y el resto del equipo, para alistar el rumbo a la campaña 2020-21. La Liga de Holanda tiene planeado su inicio el próximo 12 de septiembre.

