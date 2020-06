Golfista deja escapar flatulencia en plena transmisión en vivo

Vaya que hace falta el bullicio del público en los eventos deportivos.

La televisión captó el momento y sonido claro del momento en que el golfista Ian Poulter dejó escapar una flatulencia en un torneo que se transmitió sin gente.

En el video se puede ver a Greg Chalmers saliendo del primer hoyo. Justo después de su swing se escucha el particular sonido proveniente de Poulter, quien no aparece a cuadro. Inmediatamente los golfistas se echaron a reír.

It was a little breezy first thing this morning. 🤣

“¿Lo escuchaste?”, preguntó Poulter. “Quédate allí. ¿Se supone que sería más silencioso que eso?”, respondió Chalmers bromeando.

3 club wind this morning on the first tee. Always beware of the live 🎙 https://t.co/tzFGtf2mSS

— Ian Poulter (@IanJamesPoulter) June 28, 2020