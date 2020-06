Mercedes cambia de plata a negro como protesta contra el racismo

Como medida para luchar contra el racismo en el mundo, la escudería Mercedes, campeona mundial, presentó su nuevo auto para la reanudación de la temporada de Fórmula Uno el cual será en color negro, y no plata como se tenía acostumbrado.

“Presentando nuestros nuevos colores. Una promesa para mejorar la diversidad de nuestro equipo y nuestro deporte, y una señal del compromiso del equipo de luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus formas”, se lee en las cuentas oficiales de redes sociales de Mercedes-AMG F1.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

