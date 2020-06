Nora Toledano: “Debemos cuidar los océanos, sin ellos no hay vida”

La pandemia ha provocado que la natación detenga sus actividades, pero eso no ha impedido que deportistas más experimentados como Nora Toledano sigan preparándose para cumplir distintos objetivos para afrontar la nueva realidad. Como atleta busca convertirse en un ejemplo gracias a su consolidación en tierras extranjeras.

¿Cómo se ha visto afectado el deporte por la pandemia?

— La cuarentena afectó, como a todos, nuestra actividad normal. En este momento llevo tres meses sin nadar, algo que no había pasado desde que inicié en esta carrera. Estoy en casa entrenando con un pequeño campamento, con bicicleta de spinning y ejercicios con mi peso, pero no es lo mismo. También se cayeron algunos patrocinios debido a la falta de actividad deportiva.

¿Cómo impactó la pandemia al deporte mexicano?

— De una manera importante. Los más afectados son los que ya estaban calificados a los Juegos Olímpicos. Aunque algunos lo pueden ver como área de oportunidad, pero una gran parte ya estaba en su mejor momento para afrontar la competencia. Y al no profesional afecta la rutina que se tenía y eso puede provocar daño en la salud de las personas por el sedentarismo. Hoy estamos cruzando un canal con muchas adversidades, pero si seguimos avanzando podremos salir pronto.

¿Qué representa el océano para Nora Toledano?

— Es una pasión impresionante. El océano significa vida en muchos sentidos. La fauna que existe debajo de la superficie, el ciclo del agua tan importante para el planeta. También es una pasión. Por esa razón, el cuidar nuestros océanos debe ser una de las lecciones más importantes para el mundo, ya que sin ellos no tenemos vida.

¿Qué papel tiene la mujer en el deporte?

— Al igual que los hombres, una mujer se pone metas, sueños. Como madres tenemos la función de educar a los hijos para que realicen deporte. En México comenzó una etapa en que la mujer ha destacado como deportista y como entrenadora en casi todas las especialidades.

¿Qué representa ser la primera mujer latinoamericana en cruzar los siete mares?

— Representa mucha satisfacción, mucho orgullo ser una de las pioneras en este cruce. Este logro me llevó muchos años de disciplina, por lo que se disfruta aún más. Ha sido maravilloso que con esta actividad pueda conocer otras culturas dentro de los cinco continentes.

¿Qué apoyo del gobierno has recibido durante la cuarentena?

— Antes del Covid-19 tenía planeado el viaje a Turquía y la Federación Mexicana de Natación apoyó con el boleto de avión, pero tampoco se ha solicitado alguno.

¿Cómo relacionas tus estudios en Biología con la natación?

— Como licenciada en la Facultad de Ciencias de la UNAM me ha ayudado a conocer el mar, la vida marina, las corrientes, y los estudios en alimentación, nutrición, entre otros, me han ayudado a entender mejor mi cuerpo y el funcionamiento del mismo en el deporte. Eso me ha complementado como deportista.

¿Cómo ves el futuro de la natación en México?

— Yo veo un buen futuro, hay mucho talento joven tanto en piscina como para aguas abiertas. Lo más importante es irlos impulsando y darles los medios para que puedan destacar a nivel internacional.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

— Ahora estoy con un diplomado de coaching deportivo, mejoro mi inglés en línea para mis clases y el objetivo es buscar mantener mi entrenamiento y la rutina que tenemos con mis alumnos. También estoy invitada este año a cruzar el estrecho de Bósforo, en Turquía, mismo que se realiza de Asia a Europa, que se realizará al 23 de agosto. Al igual soy entrenadora en aguas abiertas y doy conferencias a empresas.

Ficha:

Nacida el 26 de agosto de 1969 en la Ciudad de México.

Bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Ingresó al Salón de la Fama de la Natación Internacional (International Marathon Swimmimng Hall Of Fame) en el año 2006, en Fort Lauderdale, Florida.

Medallista en 4 Campeonatos Mundiales Masters de FINA

Siete veces nominada al Premio Nacional de Deportes.

