Premier League presenta su polémico nuevo balón

La Premier League de Inglaterra todavía no finaliza su temporada 2019-2020 pero ya se está preparando para la próxima campaña por lo que este lunes dio a conocer el baló que usará y que fue confeccionado por Nike.

La pelota lleva por nombre ‘Flight’ y ha desatado la polémica por su diseño el cuál está lleno de relieves que evitará que cambie de trayectoria en el aire.

“Perfeccionado durante 8 años y mil 700 horas de pruebas, el balón de futbol Nike Flight es una revolución en el vuelo constante. Los surcos moldeados y la tinta importas en 3D afinan el vuelo por el aire para ayudar a los jugadores a colocar la pelota exactamente donde la quieren”, señaló la marca deportiva.

Esta pelota beneficiará a los porteros ya que no sufrirán tanto con el movimiento impredecible en el aire, mientras que complicará la labor de los delanteros que se aprovechaban del efecto de los balones con los disparos de media y larga distancia.

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG

— Nike Football (@nikefootball) June 29, 2020