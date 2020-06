Director de los Guardianes de la Galaxia se sorprende con el Yondu de Luis Hernández

El video de TikTok de Luis Hernández, en el que aparece disfrazado como Yondu Udonta, de los Guardianes de la Galaxia, trascendió fronteras y llegó al mismísimo James Gunn, director de las películas de Marvel.

Luis Hernández revela en TikTok que él es Yondu de los Guardianes de la Galaxia

Gunn comentó la grabación en Twitter con el siguiente mensaje: “Tengo entendido que es un famoso jugador mexicano de futbol del que todos dicen se parece a Yondu”.

El Matador Hernández le agradeció al director de cine el mensaje: “Muchas gracias. Agradezco su mensaje. Estoy realmente emocionado por esto. ¡No puedo esperar! ¡Listo para la próxima saga de Guardianes de la Galaxia!”.

Wooow!! Thank you so much. I appreciate your message. I am really excited about it. I can't wait! Ready for the next saga of "Guardians of the Galaxy"!

Best regards @JamesGunn https://t.co/ErkVENeGUj

