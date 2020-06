Pjanic, seguidor del Real Madrid y ahora jugador del Barcelona

Parece que el Barcelona acaba de fichar ¡a un seguidor del Real Madrid!

Resulta que el bosnio Miralem Pjanic es un hincha del club merengue. Al menos así lo dejó ver en unas declaraciones que hizo en 2009 y que fueron revividas ahora que se vestirá de blaugrana.

"He estado siguiendo al Real Madrid desde la época de Zidane y Ronaldo, me encantó verlos jugar. Desde entonces es mi club favorito y siempre lo será. Quiero jugar allí algún día, ¿por qué no? Trabajaré para eso. Lyon tiene muchos cosas buenas, pero si todo va bien, algún día jugaré para el Real", dijo Pjanic al sitio web francés Casinoweb en 2009.

Las declaraciones fueron retomadas por varios medios españoles y ya se hicieron virales.

El Barça pagará a la Juventus una cantidad fija de 60 millones de euros y otros 5 millones de euros en variables por Pjanic. Será el quinto club en la carrera del bosnio, que también ha jugado para Metz, Lyon y Roma.

