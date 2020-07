'Canelo' ofrece ayuda a niños con cáncer y critican a Gutiérrez Müller

Vaya polémica la que se armó en la red social twitter donde se vieron involucrados el púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Resulta que la pareja del mandatario “se enganchó” con un usuario que le cuestionó sobre cuándo atenderá personalmente a padres de niños con cáncer pues su respuesta fue: “No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos”.

Dicho mensaje fue severamente criticado por se considerado “falto de sensibilidad”.

Horas después, la asociación “Nariz Roja AC” que precisamente atiende a niños con cáncer, emitió un mensaje en twitter donde acusa la falta de medicinas. El púgil mexicano Saúl Álvarez vio la publicación y respondió que ayudaría con lo que se necesitara.

De inmediato los usuarios compararon la respuesta del “Canelo” a la que dio Gutiérrez Müller y fue esta la que se llevó todas las críticas.

Fuerte el aplauso y no de esos falsos que recibio Rocío, estos si son reales 👏👏👏 pic.twitter.com/vYNIMmYgQ6

Sra @BeatrizGMuller , cuando se tiene el corazón podrido como ud., esa es la única respuesta que se puede esperar. @Canelo , gracias en nombre de todos los niños, que hoy acuden a ti, cuando el apoyo de quien se supone debe apoyar, NO EXISTE

@BeatrizGMuller el Canelo no es médico y siempre está dispuesto a ayudar a los niños con cáncer , solo hay que ser empático y humano y por lo visto, usted no es ninguna de las dos

Ojo aqui @BeatrizGMuller ! El señor no es medico pero tiene algo en común contigo poder mediático! El se parte la madre y con eso ayuda tu solo nos partes la madre! La NO DOCTORA, La NO Primera Dama #chocoflangate #ConLosNiñosNO

— Max Santiago (@MaxSHrdez1992) July 1, 2020