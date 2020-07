Islandia presenta su nuevo escudo en espectacular video

La Selección de Islandia sorprendió a los aficionados del futbol durante la Eurocopa 2016. A cuatro años de su ganarse el respeto de todos presentan su nuevo escudo.

Se cancela la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol

OFICIAL: Cancelan el Maratón de la Ciudad de México

La revelación de los ‘Vikingos’ se hizo a través de un video en el que explican que se basaron en la leyenda de los guardianes Landvættir para formar la nueva imagen: el Águila del norte, el Gigante del sur, el Dragón del este y el Toro del oeste.

En el video se muestra una animación de los cuatro personajes pero también imágenes del pasado de Islandia hasta su presente.

Our new national team crest. pic.twitter.com/6Bk17WeO5u

La leyenda surgió después de que el Rey Harald Bluetooth envió a un mago a encontrar las debilidades de Islandos, pero lo que encontró fuer a los protectores que terminaron convirtiéndose en los guardianes de la nación.

El anuncio fue creado por Hannes Halldórsson, quien además de ser director de cine también es el portero de la Selección de futbol

Á nýrri vefsíðu má lesa um nýja ásýnd landsliða Íslands í knattspyrnu.

Read more about our national team new identity.https://t.co/MXwRe1n2rM

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) July 1, 2020