Ya la rompe Jürgen Damm en Atlanta

Jürgen Damm volvió a romperla, ahora en redes sociales luego de anunciar su llegada al Atlanta United.

Damm ha demostrado ser todo un influencer en Tik tok por lo que el jugador lo hizo a su manera.

También te puede interesar: No le saca Tigres al contagio de Covid-19

Las reacciones de la presentación no se hicieron esperar por parte de los aficionados del equipo de la MLS y auriazules.

La mayoría de los aficionados del Atlanta le dieron la bienvenida al club con decenas de mensajes en Twitter del equipo.

Incluso fue el mismo equipo de la MLS quien anunció que ya estaba disponible el jersey con el número y nombre de Damm.

Cabe destacar que el número que ahora usará Damm será el 22, mientras que en Tigres usó el dorsal 25.

Por su parte, Damm hizo su presentación con un video en Tik Tok en donde aparece usando las playeras de los equipos en donde jugó.

Luego de lucir la de Estudiantes, Pachuca, la Selección mexicana y la de Tigres, hizo una pausa para develar la del Atlanta.

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸

Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N

— Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 1, 2020