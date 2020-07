Manos de Piedra Durán abandona el hospital tras vencer al coronavirus

El ex boxeador Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán venció al coronavirus, por lo que este jueves abandonó el hospital donde fue tratado.

"Hoy, con el favor de Dios regresé a casa después de batallar contra el virus Covid-19. Fue una pelea de campeonato que pude ganar en equipo con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes que, como yo, peleábamos contra ese virus que no conoce leyendas, títulos, raza o religión”, fue el mensaje que dio a través del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Fue una pelea de campeonato, que pude ganar en equipo, con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que cómo yo, peleábamos contra este virus, que no conoce de leyendas, títulos, raza, religión". — World Boxing Council en Español (@wbcboxeo) July 2, 2020

De igual forma se compartió en redes sociales un video en el que aparece en una silla de ruedas, portado un cubrebocas, y recibiendo aplausos de los médicos y enfermeras.

'Manos de piedra' Durán sale del hospital Nueva victoria para el panameño 👏🥊pic.twitter.com/4IhJpmeUgK — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) July 2, 2020

"A todos los que siguen en la pelea les mando mucha fuerza y mis oraciones a sus familiares para que no pierdan sus esperanzas y sepan que Dios tiene el control. A todos mis fanáticos alrededor del mundo les doy las gracias por orar por mí y por todos sus mensajes de aliento”, dijo ‘Manos de Piedra’ de 69 año.

De igual forma agradeció a los doctores y enfermeras y aseguró que son los verdaderos campeones. "No me cansaré de darles las gracias a todos los doctores y enfermeros que día a día dan lo mejor de sí, sin importar el riesgo que toman. Yo seré un ex campeón mundial, pero ustedes son los verdaderos campeones de la vida”, agregó el ex pugilista panameño.

Manos de Piedra Durán es considerado como el mejor peso ligero de todos los tiempos. Debutó en 1968 y se retiró en 2001. Su récord terminó en 103-16, 70 por nocauts.

