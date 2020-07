Andrés Iniesta sueña con convertirse en entrenador

Andrés Iniesta y el Vissel Kobe regresaron a la actividad en Japón, pero el habilidoso mediocampista español ya reveló cuál es su deseo al momento de retirarse.

En entrevista con Corriere dello Sport de Italia, Iniesta reveló cuáles fueron sus condiciones para llegar al futbol asiático y sobretodo que intentará ser director técnico.

"Una de las condiciones que quería (antes de ir a Japón) era no tener que jugar contra el Barcelona. Jugar en otro equipo europeo no tendría sentido. Me fui porque entendí que lo había dado todo al Barcelona. Tenía ganas de ver un fútbol distinto, en un país distinto. Quería seguir aprendiendo y creciendo como jugador", dijo Iniesta

"Luego intentaré ser entrenador. Pero todavía falta un poco, me siento bien, feliz, quiero seguir jugando y este campeonato japonés me ha sorprendido, es muy competitivo".

"El Fantasmita" también se expresó sobre la calidad de Lionel Messi, quien fue su compañero por varios años en el club catalán.

"Se ha hablado mucho de Messi, para mí es el número 1, porque lo tiene todo. Pases, asistencias, regate, gol, espíritu de equipo. Sabe ser determinante en casi todos los partidos, y lleva años siéndolo. Nunca vi a un jugador tan decisivo y fuerte como Messi"

"Leo es distinto, inalcanzable. Luego cada uno tiene sus preferencias. Nos gusta hacer comparaciones, pero para mí no son comparables. Incluso si marcan casi el mismo número de goles".

El Vissel Kobe de Andrés Iniesta cayó este sábado derrotado en casa por 0-3 frente al Sanfrecce Hiroshima en uno de los partidos de la reanudación a puerta cerrada de la primera división de la liga japonesa, tras la suspensión del torneo durante cuatro meses a causa de la pandemia de coronavirus.