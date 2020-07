Gerard Piqué realiza gesto burlón sobre el VAR

La polémica arbitral ha marcado las últimas jornadas del futbol español, en especial en los juegos del Real Madrid y el Barcelona. Por lo que después de que le fuera anulado un gol a Lionel Messi en el juego ante el Villarreal, Gerard Piqué realizó un gesto irónico sobre el VAR.

Peleadora de MMA vende sus fotos y video íntimas por el coronavirus

Barcelona golea al Villarreal y se mantiene en la pelea por la Liga

El tanto de Messi fue anulado por un supuesto fuera de lugar de Arturo Vidal, después de que interviniera el VAR, debido a esto Piqué simuló que usaba un teclado y después de que tiraba de un hilo.

El defensa del Barça ha señalado que el Real Madrid recibe la ayuda arbitral y después de ese gol anulado y que no le marcaron una pena máxima al Madrid en el duelo ante el Athletic de Bilbao, no se volvió contener en sus críticas.

Al final del encuentro que ganó el Barça 4-1 al Villarreal, Piqué fue cuestionado por el significado de su gesto y el central sólo se limitó a decir “No me acuerdo, durante el partido haces cosas, con la adrenalina a tope, no sé de qué me estás hablando”.

🗣️ "No sé de qué me estás hablando" pic.twitter.com/gAB06TQA9V — Diario SPORT (@sport) July 5, 2020

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Mira cuáles son los signos del zodiaco que más atraen la suerte Chequea esta lista y descubre si formas parte de ella.

TAMBIÉN PUEDES VER