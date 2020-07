Jonas de Dark jugó en las Chivas en los setenta

Parecer ser que Louis Hofman, mejor conocido como Jonas Kahnwald de la serie Dark, si puede viajar en el tiempo y en la década de los 70 jugó con las Chivas de Guadalajara como Hans Friessen Wutteke.

Debido al estreno de la tercera temporada de la serie de Netflix, diversos usuarios de redes sociales “descubrieron” que Hans Friessen es en realidad Jonas y que defendió los colores del Rebaño.

Pero ¿quién fue Hans Friessen Wutteke? Fue un futbolista mexicano que generó mucha polémica cuando fichó con las Chivas; sin embargo, se comprobó que el jugador nació en tierras aztecas.

Hans “El Güerito” Friessen en el Azteca, 1971-72 ante América. Quizá es el caso más polémico en Chivas por su tradición. Sus abuelos alemanes se mudaron a Mexico, en donde nacieron sus padres siendo así hijo de padres mexicanos. El alemán más mexicano. 🇩🇪❤️🇲🇽 pic.twitter.com/Sd2KAq7X1H — Chivas (@ChivasRayadasMX) December 28, 2019

Wutteke debutó con los rojiblanco en 1971 en un Clásico Nacional. Permaneció tres temporadas con el Guadalajara, disputando 32 partidos y marcando cinco goles.

"Me molesta que me digan alemán o cosa parecida. Soy mexicano. Claro, en mis venas corre sangre alemana, pero eso no tiene nada que ver para definir la nacionalidad”, declaró cuando llegó al Rebaño.

Sus abuelos alemanes se mudaron a México. Su papá nació en Chihuahua y su madre en Sonora, y se casaron y establecieron en Guadalajara.

