Keith Lee, luchador de la WWE, reveló que fue abusado sexualmente por una mujer, después de negarse a tener relaciones con la persona acusada.

El poseedor del Campeonato Norteamericano se sumó a la campaña #SpeakingOut en la que se dan a conocer casos de acoso y abuso sexual en la lucha libre, informó el sitio Mediotiempo.

"No recuerdo si fue en 2016 o 2017, la verdad es algo que he querido olvidar. Estaba en un karaoke en Texas cuando una joven se acercó a ofrecerme sexo porque, aparentemente, sabía quién era yo. Decliné su ofrecimiento con cortesía, pero me pidió que al menos tomáramos un par de tragos, lo que acepté. Me levanté al baño, cuando volví a la mesa ya estaban los tragos servidos y no recuerdo nada. El día siguiente desperté desnudo en una habitación de hotel, confundido, sin recuerdos, esa mujer abusó sexualmente de mí”, contó el gladiador de la marca NXT de la WWE.

La campaña #SpeakingOut cobró fuerza debido a que hace unas semanas Sammy Guevara, luchador de la empresa AEW, hizo unas desafortunadas declaraciones en las que dijo que el día que conoció a Sasha Banks “sólo pensaba en violarla”.

Guevara fue suspendido y se tuvo que disculpar por sus palabras, mientras que la multicampeona de la WWE señaló que esas actitudes “no caben en ninguna sociedad” y reveló que sostuvo una conversación con Sammy para recibir sus disculpas.

