Donald Trump arremete contra la Nascar y Bubba Wallace

Después de pasar el fin de semana avivando el divisionismo, el presidente Donald Trump arremetió el lunes contra el único piloto de Nascar de raza negra, Bubba Wallace, y criticó la decisión de la competición de automovilismo de prohibir la bandera confederada en sus carreras y sedes.

Fomentando las tensiones raciales, Trump acusó erróneamente a Wallace de perpetrar “un fraude” después de que un miembro de su equipo descubriera una soga atada a manera de horca en un garaje que le había sido asignado al piloto afroamericano. Las autoridades federales determinaron el mes pasado que la soga había estado colgada ahí desde octubre del año pasado y no era un caso de delito de odio. Wallace sostiene que la soga fue anudada a manera de horca.

“Ha ofrecido disculpas @BubbaWallace a todos esos grandiosos pilotos y directivos de Nascar que fueron en su ayuda, estuvieron de su lado y estuvieron dispuestos a sacrificar todo por él, sólo para enterarse que el asunto fue simplemente un FRAUDE más?”, tuiteó Trump. “Eso y la decisión sobre la bandera causaron los índices de audiencia más bajos DE LA HISTORIA”.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020