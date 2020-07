Donald Trump critica a Redskins e Indios por considerar cambiar su nombre

El presidente Donald Trump fustigó el lunes a dos franquicias del deporte profesional de Estados Unidos por sopesar el cambio de sus nombres a raíz de las protestas en el país contra la injusticia racial y la desigualdad.

“Los equipos reciben nombres por FORTALEZA, no por debilidad, pero ahora los Washington Redskins & Cleveland Indians, dos míticas franquicias, parece que cambiarán sus nombres para ser políticamente correctos”, manifestó el mandatario en Twitter.

They name teams out of STRENGTH, not weakness, but now the Washington Redskins & Cleveland Indians, two fabled sports franchises, look like they are going to be changing their names in order to be politically correct. Indians, like Elizabeth Warren, must be very angry right now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020