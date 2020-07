'Estaba hasta la madre de irle a Cruz Azul': Álvaro Morales

De manera sorpresiva, el polémico comentarista deportivo Álvaro Morales dejó de ser seguidor del Cruz Azul, para ¡pasarse al América!

"Mi cambio fue natural, ya estaba hasta la madre de irle a Cruz Azul”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón.

La decisión no fue bien tomada por ninguna de las dos aficiones pero ya está, ahora el “Brujo” es un Águila más.

“Mis hermanos de Cruz Azul, mi antigua familia Cruz Azul, porque yo era abonado al Estadio Azul, es afición muy noble, sí se pone triste, pero el equipo comienza con dos victorias consecutivas y un empate y empieza a ir la gente al estadio, y ahí empieza a ilusionarse; de ahí surgió una frase que dije yo: ‘no se ilusionen con Cruz Azul, apóyenlo, pero con Cruz Azul no se ilusionen’”.

El comentarista deportivo fue claro al decir porqué descartó a Pumas y Chivas; el primero por la filosofía de sus aficionados, y al Rebaño por ser criticado por defenderlos.

“Se dieron varias cosas, por ejemplo, a mí no me caen muy bien los Pumas ni toda la filosofía que manejan sus aficionados y un día defendiendo a las Chivas y los aficionados Chivas se hicieron los ofendidos: ‘no, no defiendas, tú no eres nadie para defender’”.

El panelista de ESPN expresó que uno de los motivos pudo haber sido a que le dio el "Síndrome de Estocolmo" y por ello empezó a apreciar al América.

“A partir del 2013, yo creo que un poco por esa animadversión con Pumas y también luego con Chivas, empecé yo a cuestionar muchos mitos del América y me da el Síndrome de Estocolmo después de aquella final del 26 de mayo de 2013, me empiezan a caer bien los americanistas, no sé si por 10 años de habernos dominado como cruzazulinos y luego habernos ganado esa final de manera increíble con un hombre menos”.

