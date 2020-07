Jugadores del Tottenham se pelean en pleno partido

El Tottenham no la está pasando muy bien en esta temporada, en especial en el regreso a la actividad tras el parón provocado por el coronavirus, y esto se vio reflejado este lunes cuando Hugo Lloris y Heung Min-Son casi se van a los golpes.

Al finalizar el primer tiempo del juego con el Everton, el portero francés corrió a la media cancha para reclamarle algo al surcoreano. Lloris empujó a Son y éste quiso responder pero la rápida intervención de Giovani Lo Celso y Harry Winks evitaron que creciera el incidente.

