Pone Hugo el campeonato en la mira

Cansado de las críticas luego de perder la final regia, Hugo González dijo estar mentalizado en el titulo con Rayados.

En su segunda etapa como albiazul, González mencionó que llega como un portero distinto al de la primera vez.

“Cuando llegué la primera vez no tenía ni 20-30 partidos en Primera División y ahora tengo más de 100. Vengo con partidos de Selección”.

“Es otra faceta con muchísima más experiencia, de haber jugado dos años seguidos. Vengo en mi mejor momento”, dijo.

Hugo ofreció una rueda de prensa virtual desde El Barrial en donde están concentrados desde el lunes pasado.

Agregó que se ve levantando el título con Rayados en un futuro, por lo que trabajará para ello.

“(Me veo) consolidado y con títulos. Mi ilusión y mi sueño es ser campeón de Liga, no voy a dejar de trabajar hasta conseguirlo con este equipo”.

“A eso vengo, eso me plantearon desde el principio y tomé el reto de venir a hacerlo. Si sintiera que no estoy listo, no hubiera tomado este reto”, comentó.

La afición albiazul ha criticado a Hugo al señalarlo como uno de los responsables de perder la final regia.

Además de que no aparece en los momentos importantes, pues también participó en la goleada 6-2 en cuartos de final del Clausura 2017.

“He escuchado esos comentarios (no aparecer en momentos importantes), pero a lo largo de mi carrera he demostrado que es todo lo contrario”.

“He ganado más finales que las que he perdido. No me preocupa para nada, vengo bastante bien, bastante fuerte trabajando en lo mental”, dijo González.

Hugo pasó dos años en el arco del Necaxa en donde tuvo grandes actuaciones que lo llevaron a la Selección mexicana.

Además lo hicieron regresar a Rayados en busca de una revancha deportiva.