Entrenador de Raúl Jiménez desecha declaraciones de Martino

El entrenador portugués del Wolverhampton Nuno Espirito Santo restó importancia a las declaraciones de Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana de futbol, en el sentido de que Raúl Jiménez debería estar jugando para un equipo grande Inglaterra como el Manchester United.

"No es el momento de pensar en algo así. Estoy seguro de que Raúl está concentrado al ciento por ciento en lo que tiene que hacer en los Wolves", declaró el estratega luso.

"Hay cosas que no se pueden controlar y a las que tienes que decidir si prestar atención o no. Admiro al ‘Tata’, es un gran entrenador, pero sinceramente no es algo que nos distraiga", remató.

Jiménez, de 29 años, ha marcado 24 tantos esta temporada con los Wolves y se ha convertido en el mexicano con más goles (15) en una misma temporada de la Premier League.

