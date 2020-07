Liliana Ibáñez: "Hoy estoy en la mejor forma de mi vida"

Liliana Ibáñez, la nadadora más rápida de México, tiene como objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero debido a la pandemia del coronavirus las competencias se han retrasado; sin embargo, en entrevista para Publisport asegura que esto le ayudará a ser más rápida. Además de que nos platicó del proyecto de YouTube que creó con la atleta española Marga Rico, Un Café con Lili y Marga.

Rafael Puente es trolleado al reclamar un servicio de televisión satellital

Pau Gasol celebró su cumpleaños con las hijas de Kobe Bryant

¿Cómo surgió el proyecto Un Café con Lili y Marga?

— Ha sido una súper experiencia porque ha sido nueva. Aprovechando la cuarentena y estar fuera de la alberca. Marga es un cerebrazo, es una persona muy exitosa, trabaja en la Federación Internacional de Voleibol, es toda una master de gestión; pero compartimos muchas cosas. Nos encanta el deporte a las dos, Marga es una apasionada del deporte, ambas estudiamos en Estados Unidos, nos gusta estudiar, nos gusta leer, compartimos muchos gustos de libros y la verdad es que el día que la conocí no nos paraba la boca. Entonces hubo un click padrísimo, compartimos los valores y nos gusta compartirlo con la gente. En ese momento dijimos “tenemos que hacer algo”. En el momento yo no tenía el tiempo suficiente, venía saliendo de una operación y estaba trabajando a marchas forzadas, pero con el tiempo extra que hay es muy importante compartir con la gente todas las experiencias que nos ha dejado el deporte. Sabemos que no somos las únicas, también hay más gente que piensa igual, jóvenes que están creciendo en el deporte y que se van a topar con los problemas y baches que nos hemos encontrado nosotras; pero también compartirles que la actitud es importantísimo. Eso a Marga y a mí no une. Somos personas muy positivas y que tratamos de ver todo con una buen actitud.

¿Cómo has sentido la recepción de la gente?

— Padrísimo. En verdad no creía que lo iban a ver completo y por ahí me hicieron comentarios que dije “no es cierto, que risa”. Lo están viendo completos. Papás se están sentando con sus hijos a verlos, entrenadores que me mandan mensajes “Lili, ¿lo puedo reenviar a todos mis nadadores que ahorita están en su casa? y yo por favor, es para ellos. Está hecho en habla hispana porque queremos que la gente que en México, España y que sepa español en el mundo lo vea. A lo mejor en algún momento le ponemos subtítulos en inglés porque también gente de Estados Unidos lo están pidiendo. Hay mucha gente interesada. Tengo muchos años dando conferencias presenciales y la gente siempre le ha gustado lo que hay que decir, porque he pasado por todo lo bueno y todo lo malo. Pero poderlo compartir con un apersona que tiene la misma visión, valores y entiende de lo que hablo. Es algo nuevo y fresco. Estamos acostumbrados a escuchar de deporte pero darle ese toque de motivación y actitud que creo que en la actualidad que estamos pasando de no saber cómo vamos a volver empezar porque todos tenemos que volver a empezar de cierto modo nuestros proyectos. Todo está parado entonces creo que es algo que la gente puede usar para empezar de cero.

¿Cómo estás manejando la cuarentena?

— Mentalmente ha sido un poco difícil en el aspecto de que tienes que encontrar la manera de trabajar con lo que tienes. Eso ha sido a lo que me he tenido que enfrentar, si no tienes eso, ¿qué es lo que sí tienes? Eso me ha dado mucho resultado y es parte por el que este tipo de proyectos son necesarios. También me topo con baches y maneras de pensar que me podrían no llevar a mi meta y luego encuentro la manera de salir a delante; ya sea un home gym hasta hacer abdominales en el piso. Estoy en la mejor forma de mi vida, el otro día me vi en el espejo y tenía cuadrito y yo dije “¿cómo? si no he hecho nada”, pero sí he hecho. Esa es la clave que no he dejado de hacer y eso es lo que quiero compartir con la gente. Siempre hay una manera y por más que veamos que no tiene fin la cuarentena, que estamos encerrados, que sintamos que no hacemos nada; poquito a poquito se acumula. No he llevado la dieta estricta que siempre llevo pero aún así me siento muy bien. No rendirse y no pararse.

Te puede interesar Disfruta nuevamente de las tiendas Samsung en un entorno confiable y seguro

¿Ya estás completamente recuperada de tu operación?

— Sí, la verdad es que ha sido toda una experiencia y gracias a Dios salimos. Fueron momentos de dolor, duros y a pesar que nunca pensé en rendirme sí hubo momentos que no sabía si lo iba a lograr y afortunadamente hoy te puedo decir que estoy mejor que nunca físicamente. No sé de dónde saca tanta fuerza mi hombro para levantarme al hacer pulls ups. Los ejercicios que estoy haciendo no los podía hacer hace seis meses y que me llenan de energía, porque puedo hacer todo lo que no podía hacer. El camino fue difícil pero ahora sí estoy viendo un resultado.

¿Qué te falta ahora?

— Lo que me falta es competir, ya hice todo lo que tenía que hacer, pero no lo he podido demostrar en competencia. Si tenemos puntos de referencia y de medirlo en el agua, pero cuando le agregas el factor adrenalina, el factor motivación de estoy en una competencia, me estoy parando en el banco de salida, es totalmente diferente. Esa es la parte que me falta, tengo que regresar al ritmo de competencia lo antes posible. Espero competir en noviembre y diciembre por la marca, entonces creo que en septiembre u octubre empezaré simplemente a competir.

Cortesía

¿Cómo te sentiste cuándo se pospusieron los JO?

— Mi manera de recibir la noticia fue hasta feliz porque tenemos más tiempo. Cuando me volteaba a ver la gente y me decía “pero tienes que entrenar un año más” y les respondía “sí, puedo ser más rápida, tengo un año más para ser más rápida”. La manera en la que veo la vida es muy positiva. Discutiendo con varios elementos de mi equipo de trabajo, el veredicto es soy quien soy y me he mantenido los 14 años que llevo siendo la nadadora más rápido de México por cosas de estas, porque este tipo de cuestiones no me detienen, porque no me hacen que me caiga y me hacen más fuerte. Siempre busco lo positivo dentro de lo que a lo mejor le podría encontrar lo negativo. Eso es un factor en mi vida normal, usualmente encuentro las cosas positivas pero sobretodo en el deporte le adjudico a esta actitud, porque me ha golpeado la natación de todas las formas, con lesiones antes de las olimpiadas, y siempre he salido adelante.

Es un ganar, ganar, pero si lo ves para otras personas que iban ir a Tokio pero a lo mejor en un año más pudieran ser más fuerte. La razón por la que a mucha gente no le gustó el aplazamiento fue porque tenían que entrenar un año más. Entonces cuando lo ves así, a todos les beneficia. A lo mejor a los que sí les pegó durísimo fue a los que se querían retirar después de Tokio, que ya tenían una vida lista saliendo de la alberca, el tatami o el estadio. Conozco a amigas que se iban a embarazar después de Tokio, que se iban a casar, que ya tenían un plan de vida, pero para el resto de nosotros que teníamos el plan de seguir es hasta mejor porque creamos más base. El ciclo olímpico se nos viene rapidísimo, ya no son dos años para los Centroamericanos, terminando Tokio empieza el ciclo de Centroamericanos y al año ya puedes clasificar a París en los Panamericanos.

¿Qué prueba se te hace más complicada, los 50 o 100 metros libres?

— La de 50 es totalmente más complicada y no tanto por la pausa sino por el tiempo es más complicado que el del 100. El tiempo es medio segundo más rápido que el del 2016, que yo di ese tiempo para ir a Río; pero es un tiempo que vamos a dar, aunque sí me está llevando todo mi esfuerzo para lograrlo.

¿Cómo tomarías si se cancelaran definitivamente los JO?

— Esperemos que no, Aunque la salud es primero y todos queremos que esto se acabe, pero yo sé y entiendo que no habrá Juegos Olímpicos si hay riesgo de que todos nos contagiemos. Lo que puedo decir es que espero que haya olimpiada, pero no podemos hacer nada al respecto, no está en nuestro control y nuestra única posibilidad es nuestra actitud y entrenar hasta el final, mientras no yo seguiré con todo mi empeño entrenando.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Mira cómo luce hoy ‘Jenny García’, ‘La pupuchurra’ de “Yo soy Betty, la fea” La actriz que le dio vida a este personaje actualmente tiene 46 años.

TAMBIÉN PUEDES VER