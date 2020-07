Pau Gasol celebró su cumpleaños con las hijas de Kobe Bryant

La amistad de entre Pau Gasol y Kobe Bryant trascendía las canchas, por lo que a más de cinco meses de la muerte del basquetbolista y su hija Gianna, el español sigue conviviendo con la familia de la leyenda de los Lakers.

Gasol cumplió 40 años este lunes y lo celebró en la casa de Kobe, conviviendo con Vanessa y con sus hijas Natalia, Bianka y Capri Kobe.

La viuda de Kobe fue la encargada de compartir tres imágenes en las que Pau está conviviendo con las hijas de su amigo.

“Feliz 40 cumpleaños tío Pau. Las chicas Bryant te quieren. Sé que Kobe hubiese dicho ‘Feliz 40 cumpleaños, Pablo. Te quiero hermano’”, fue el mensaje con el que Vanessa Bryant acompaño las imágenes.

Gasol reveló en abril pasado que Kobe le decía Pablo por Pablo Escobar. “No porque fuera un narcotraficante o tuviese algo que ver con ese mundo, sino por mi instinto asesino, de conquistar, de querer ser uno de los grandes. Para sacar ese instinto y esa fuerza, me comparaba con Pablo Escobar”. dijo en una entrevista para La Resistencia.

Pau Gasol se está recuperando de una fractura en el pie izquierdo que sufrió en mayo de 2019. El español desea jugar una temporada más en la NBA pero sabe que será complicado.

“Me siento muy bien y tengo cierto optimismo, pero como llevo un año y medio complicado no me quiero hacer demasiadas ilusiones y prefiero tener los pies en el suelo, porque he jugado bastantes años a este deporte y he castigado mucho este cuerpo”, declaró en una plática virtual con su compatriota Rafael Nadal.

