¿Cuánto peso perdió Mike Tyson en su transformación física?

Pese a que aún no hay una fecha con exactitud, el regreso de Mike Tyson al cuadrilátero cada vez está más cerca. El ex boxeador estadounidense continúa alistándose para ponerse nuevamente los guantes de forma profesional y, por ello compartió la cantidad de peso que bajó, gracias a la exigente rutina que lleva a cabo.

Iron Mike perdió un total de 69 libras, lo equivalente a 31.2 kilogramos. Actualmente, pesa 220 libras (99.7 kilos); es decir, lo mismo que la báscula le daba en sus mejores momentos como boxeador profesional.

"He estado entrenando, boxeando y me siento muy bien. He bajado de 289 libras a 220 y me siento en plena forma", mencionó a Fighthype.

Desde hace ya varias semanas, Mike Tyson realiza un exigente entrenamiento de la mano de Rafael Cordeiro, su entrenador brasileño que, busca regresarlo a su mejor estado físico, previo a su regreso al ring.

Mediante redes sociales, el estadounidense le ha mostrado a sus aficionados parte de sus entrenamientos, así como el cambio físico que ha tenido.

