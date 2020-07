Nuria Diosdado ve el lado positivo al aislamiento y ya piensa en Tokio

Resiliencia y conocimiento propio han sido los valores que destaca la ondina jalisciense Nuria Diosdado en estos tiempos de aislamiento social, días que sin duda han sido difíciles según su perspectiva, pero que en contraste, le han dejado también mucho aprendizaje.

Así lo señala la seleccionada olímpica en natación artística, quien ha regresado a Guadalajara al lado de sus padres durante este confinamiento, después de 15 años de no radicar en su ciudad natal.

“Para mí ha sido un tiempo de gran enseñanza. Obvio para todos ha sido difícil, pero hay que disfrutar el momento, entonces te puedo decir que la resiliencia ha sido uno de los valores que he trabajado más duro, pero a la vez, contenta de estar en Guadalajara porque he podido disfrutar estos días en casa, con mi familia y le doy gracias a la vida por esta oportunidad”.

Tiene claras sus metas. / Cortesía

Nuria se encuentra en la antesala de sus terceros Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016), por lo que entiende la importancia de llegar lo mejor preparada a un compromiso de esta magnitud, pero tomándose los tiempos necesarios de descanso y entendimiento de la situación actual.

Cortesía

“Sí nos cambió mucho el plan de entrenamiento, incluso me di permiso de tener un bajón, no quería hacer nada y lo aproveché para descansar y tomarme un tiempo. Pero ahora lo que estoy tratando de hacer es preparación física con lo que puedo y con lo que tengo, tampoco me estreso. Aquí no he estado de vacaciones, pero para nada han sido las seis u ocho horas de entrenamiento que hago diario en el agua. Se modificó todo el programa de entrenamiento, tenemos ganas de salir a entrenar con la coreógrafa, pero habrá que esperar para poder aprovechar esto y sacarle ventaja a este año extra que tenemos de preparación”.

La destacada jalisciense ha trabajado algunos días en la alberca que la vio nacer deportivamente hablando: la del Club Atlas Chapalita, y pronto lo hará en el complejo panamericano del Polideportivo Metropolitano, donde continuará su preparación al lado de Joana Jiménez, con quien pretende llegar a Tokio de la mejor manera posible.

“Si voy a unos terceros Juegos Olímpicos, no espero bajar del lugar que ya llevo. Lo que deseo es mejorar ese lugar (11º) y mantener a México en la final olímpica a la que acceden 12. No será fácil, pero tenemos mucha experiencia y mi sueño sería un Top 10 olímpico”.

