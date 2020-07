Secretaría de Salud le pide a Miguel Herrera que sirva de buen ejemplo

Ante la polémica encabezada por Miguel Herrera, entrenador del América, al no querer portar un cubrebocas durante la Copa por México, las autoridades de Salud solicitan que las figuras de la Liga MX sirvan de buen ejemplo y no de lo contrario.

Sofía Schellemberg, la porrista de Cruz Azul que deslumbra en La Voz México

Chucky Lozano vuelve a marcar con el Napoli

El timonel azulcrema decidió no utilizar el protector durante los partidos frente al Toluca y Pumas, respectivamente. "El Piojo" se lo colocó solamente para el video de declaraciones distribuido a los medios de comunicación y en su llegada al estadio Olímpico Universitario.

"Si está puesto en el lineamiento utilizar una barrera física, como el cubrebocas, hay que hacerlo. A veces, las reglas no nos gustan, pero están para cumplirse. Por ejemplo, si me siento seguro en un lugar sin cubrebocas pero en la entrada del lugar indica que debe portarse, ni modo, me lo pongo y punto", señaló Ricardo Cortés Alcalá, director general de la Promoción a la Salud del Gobierno de México, vía telefónica con El Universal Deportes.

"Las figuras públicas, como estrellas del deporte, son grandes ejemplos de seguimiento. Es por esto, también, que pedimos a estas personas portar cubrebocas, para mostrar respeto a las reglas puestas", añadió el funcionario.

Te puede interesar Disfruta nuevamente de las tiendas Samsung en un entorno confiable y seguro

En el protocolo de sanidad de la Copa por México se indica que "en la banca todos utilizarán cubrebocas. Y se sentarán si es posible con espacio de un asiento entre ellos". En el de la Liga MX, que tomará vigor en cuanto arranque el certamen oficial, señala: "tanto los jugadores como el cuerpo técnico deberán usar cubrebocas, mientras estén sentados en la banca durante el partido".

Herrera no es el único que ha fallado en este rubro. Rafael Puente, del Atlas, utiliza el protector cuando gusta, incluso, se lo ha colgado por una oreja. Robert Dante Siboldi, del Cruz Azul, el sábado pasado lo portó a la altura del cuello.? "Me parece que la Liga puso como parte de las reglas de este torneo y del oficial utilizar cubrebocas, pues estos lineamientos debe cumplirse como viene establecido", indicó Cortés Alcalá.

En caso de que estos entrenadores vuelvan a fallar, el director general de la Promoción a la Salud sugirió: "En el futbol, se han impuesto castigos económicos y multas para erradicar, por ejemplo, el grito homofóbico. Las agresiones a rivales o miembros del cuerpo arbitral se castigan con partidos de suspensión. Entonces, la Liga MX puede, si quiere, tomar una determinación de ese tipo para quienes no quieran cumplir con lo pactado".

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Liliana Ibáñez: "Hoy estoy en la mejor forma de mi vida" La nadadora sufrió una grave lesión en un hombro pero ahora ya está recuperada y está lista para competir

TAMBIÉN PUEDES VER